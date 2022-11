Concert Sneeker Cantatekoor in de Doopsgezinde kerk

SNEEK - Op zondag 20 november geeft het Sneeker Cantatekoor een concert in de Doopsgezinde kerk van Sneek. Het thema van dit concert is 'Inspiratie'. Er worden werken uitgevoerd van onder andere Mozart, Elgar, Mendelssohn en Bennett.

'Inspiratie' omdat gekozen is voor componisten die elkaar hebben beïnvloed. Daardoor is een gevarieerd programma ontstaan, waarbij vrolijke onderdelen zoals nocturnes van Mozart en het Trauergesang van Mendelssohn elkaar afwisselen. De solopartijen worden gezongen door Sippie Boersma en Erica Wierstra. Bob van der Linde begeleidt het koor op orgel. Van der Linde speelt ook enkele improvisaties van Elgar en Mozart. De muzikale leiding is in handen van Sippie Boersma.

Het Sneeker Cantatekoor is een 4-stemmig gemengd koor met ongeveer 30 leden. Het koor zingt voornamelijk licht klassieke muziek van de grote componisten zoals W.A. Mozart, J. Haydn, H. Purcell, G.F. Händel en vele anderen.

Het concert op zondag 20 november begint om 16.00 uur en de entree is € 15,00. Adres: Singel 28 in Sneek