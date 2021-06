SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! VuurKracht bijt het spits af.

"Wil jij van je droom werkelijkheid maken en je eigen onderneming starten? Wij helpen je daar graag bij!”, vertelt Anton van Nijkerk, eigenaar van VuurKracht én gepassioneerd ondernemer. “Door onze jarenlange ervaring weten de adviseurs van VuurKracht precies wat er nodig is om zo succesvol mogelijk te kunnen starten. Ook beseffen wij als geen ander hoe prachtig het ondernemerschap is, maar dat je in het begin soms niet goed weet hoe je moet beginnen en hoe dat zit met regelingen en belastingen. En soms heb je gewoon net dat extra zetje in de rug nodig om echt van start te gaan.”

Wil je weten hoe wij jou kunnen helpen? Dan komen we graag met jou in contact op het Werkfestival Súdwest-Fryslân. Ook kunnen we jou dan meer vertellen over starten vanuit bijvoorbeeld een werksituatie of uitkering. Mocht je starten vanuit een uitkering, dan kunnen we je alvast bijpraten over eventuele regelingen vanuit de gemeente of het UWV. We hebben weer ontzettend veel zin in het Werkfestival Súdwest-Fryslân en om starters, gevestigde ondernemers en andere belangstellenden te ontmoeten."

Heliconweg 62 8914 AT Leeuwarden | Rijkstraatweg 239 9752 CB Haren (GN) | www.vuurkracht.nl