Derde editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân op zaterdag 18 september 2021

Súdwest-Fryslân – Aan alle ondernemers in Súdwest-Fryslân, iedereen die opzoek is naar werk, nadenkt over een carrièreswitch of zich wil laten her- of omscholen: op 18 september 2021 vindt de derde editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats. Bekijk hier de aftermovie van 2020!

Het Werkfestival is voor iedereen toegankelijk, zo kun je op het Festivalplein

k ennismaken met de verschillende branches van de deelnemende bedrijven in Súdwest Fryslân



d irect in contact komen met toekomstige werkgevers , werkspecialiste n, opleidingen en scholen

een professionele profielfoto laten schieten

je cv laten checken

i n contact komen met aanbieders van werk en opleidingen

je laten inspireren en informeren

en nog veel meer!

Én wat levert het je op als je als ondernemer meedoet?

Meeliften op het collectief van publiciteit

Een kans om je bedrijf te presenteren aan geïnteresseerden en werkzoekenden op zaterdag 18 september van 10.00 – 14.00 uur

Vinden van nieuwe werknemers, stagiaires of nieuwe klanten

Net-Werkfestival SWF. Het ondernemerstreffen: onderling netwerken en relaties uitnodigen van 14.00 – 17.00 uur

Wil je als bedrijf deelnemen aan het Werkfestival Súdwest-Fryslân op 18 september 2021? Meld je hier aan.