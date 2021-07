VONK!: “De ambacht van het kaarsen maken door unieke mensen!”

SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met VONK! uit Sneek!

Bij VONK! worden onder andere kaarsen met de handgemaakt door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bij aanschaf van de handgemaakte, duurzame en zuivere paraffine producten - een VONK! draag je hieraan bij. “De ambacht van het kaarsen maken door unieke mensen!” Dat is wat Niels Hoekstra van VONK! Wil laten zien tijdens het Werkfestival.

“Mouwen omhoog en vol aan de bak en wie een plan heeft, hoeft geen excuus te hebben. Wij willen graag een steentje bijdragen en de verbinding met onze ketenpartners laten zien aan alle bezoekers. Wij hopen op veel nieuwe gezichten en mooie gesprekken om te kijken of wij mensen kunnen enthousiasmeren om een VONK! door te geven. “Hoe? Wij hebben een aanstekelijke ‘vonk’ op mensen die ons bezoeken! Het allerleukste aan mijn werk vind ik dan ook mijn collega’s en alle samenwerkingen die wij hebben in de regio Súdwest-Fryslân. Naast een productie afdeling hebben wij sinds kort een logistieke afdeling, waar gericht getraind wordt op vaardigheden en competenties voor bijvoorbeeld het ToLo project.

Zeilmakersstraat 15 Sneek| www.vonkwerkt.nl

