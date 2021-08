SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

“Wij zijn altijd op zoek naar de perfecte medewerker voor in ons team. De vakkennis die onze medewerkers bezitten zouden we graag overgedragen zien worden naar de volgende generatie, en daarvoor zijn enthousiastelingen nodig met een passie voor meubel maken/hout/jachtbetimmering. Wij combineren het vakmanschap met de nieuwste technieken op het gebied van 2D/3D scannen en CNC frezen. Contacten leggen met potentiële medewerkers maar ook met bedrijven om ons heen vinden wij belangrijk. En dat kan op het Werkfestival!”, vertelt Afke Visser, directeur en mede-eigenaar van Visser Jachtbouw Workum BV.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Wanneer ik interessante gesprekken gevoerd heb met potentiële enthousiastelingen voor ons vak. Wanneer we op een ongedwongen manier met mensen uit verschillende ondernemingen van gedachten hebben kunnen wisselen.

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties daarvan zien?

“Een kleine impressie van het werk dat wij maken, maar bovenal moet het Werkfestival voor ons de mogelijkheid zijn om in gesprek te gaan met mensen om ons heen.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Wij zijn een echt familiebedrijf, ontstaan midden in Workum. Bijna 50 jaar geleden is Visser Jachtbouw BV opgericht door de vader van Daniel en Afke Visser (de huidige generatie.) De oud directeur is begonnen met de bouw van stalen schepen en het betimmeren daarvan. In de jaren die volgden werden deze werkzaamheden steeds meer verlegd naar het vervaardigen van houten betimmeringen en meubilair als toeleverancier voor de luxe jachtbouw. Inmiddels gaan onze exclusieve meubels en luxe betimmeringen de hele wereld over.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Mijn werkdagen zijn zo verschillend. Dat maakt mijn werk ook zo leuk. Het technische deel en de aansturing van de productie komt voor rekening van mijn broer Daniel, het financiële en organisatorische deel doe ik. Daarnaast zijn er een heleboel taken die we samen uitvoeren om te zorgen dat ons bedrijf zich ontwikkelt en voor onze medewerkers een prettige plek is om te werken.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Wij mogen elke dag werken aan prachtige unieke opdrachten. Onze opdrachtgevers zijn vooraanstaande werven die ontzettend mooie jachten bouwen. Het steentje dat wij daaraan bijdragen maakt mij trots. Verder vind ik het bijzonder dat ik zo nauw met mijn familie en een mooi team mag samenwerken. “

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten?

“De grond waarop wij vandaag de dag nog ons bedrijf runnen is de plek waar onze opa vroeger zijn vissersbedrijf bestierde. Een echte familie-locatie dus!”

Hearekeunst 25 8711 HE Workum | www.visserjachtbouw.nl

