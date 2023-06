Verbijstering bij gemeenten over voorgenomen sluiting ziekenhuizen Sneek en Heerenveen

SNEEK/HEERENVEEN - De betrokken gemeenten zijn verbijsterd over het voornemen om de ziekenhuizen van Sneek en Heerenveen op termijn te sluiten. In Joure moet een nieuw ziekenhuis worden gebouwd.

De gemeenten hebben kritiek op de communicatie over dit besluit en maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de ziekenhuiszorg, dat laten ze weten aan Omrop Fryslân. ,,Het nieuws heeft ons echt overvallen", zegt wethouder Sybrig Sytsma van de gemeente Heerenveen. ,,We zijn gisteren geïnformeerd dat dit nieuws vandaag naar buiten zou komen. Het kwam als een donderslag bij heldere hemel." Men was wel op de hoogte van een onderzoek naar het toekomstbestendig maken van de zorg in de regio, maar dat er nu al een uitkomst is zorgt voor verbazing.

Veel zorgen

Wethouder Marianne Poelman van Súdwest-Fryslân, waar Sneek onder valt, deelt de verbazing. ,,Wij waren enorm verrast dat dit op deze manier gecommuniceerd werd en dat ze kiezen voor één exclusief scenario, namelijk een nieuw ziekenhuis in Joure. Waarom kies je voor één scenario dat je nog helemaal moet doorberekenen en moet gaan bekijken?" Poelman zegt daarbij ook nog ,,Je kunt je niet voorstellen dat juist de grootste gemeente van Nederland straks geen ziekenhuis meer heeft."

Ook vragen Heerenveen en Súdwest-Fryslân zich af wat het plan in de praktijk gaat betekenen. Ze maken zich zorgen over de inwoners die afhankelijk zijn van het ziekenhuis, maar ook over medewerkers waarvan de werkgever gaat verhuizen. Daarnaast rijst de vraag wat het gaat betekenen voor de economie.

Of Súdwest-Fryslân en Heerenveen er nog wat aan kunnen veranderen is maar de vraag. De plannen worden bepaalt door de twee ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. De gemeenten hebben daar feitelijk gezien niets over te zeggen.

Bron: www.omropfryslan.nl