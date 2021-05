Súdwest-Fryslân werkt aan verbod op nieuwe geitenhouderijen vanwege gezondheidsrisico's

Mensen die binnen een straal van twee kilometer wonen van een geitenhouderij, zouden een verhoogde kans op longontsteking hebben.

In de meeste provincies in Nederland geldt ook een geitenstop, maar in Fryslân niet. De gemeente Súdwest-Fryslân vreest dat dat geitenhouders naar Fryslân lokt. De gemeente heeft al een aantal aanvragen gekregen.

Omdat er zorgen zijn over de risico's, stelt het college van B en W de raad nu voor om geen nieuwe bedrijven en geen uitbreiding meer toe te staan. De raad praat daar volgende week over.