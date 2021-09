Stichting MOM & Mind2Run organiseren De Kracht van Wandelen

SNEEK- Iedereen weet wel dat wandelen goed is voor lichaam en geest. Tijdens een wandeling is het net iets makkelijker om je gevoelens en ervaringen te delen. Daarbij, wie de natuur in trekt ontvangt vaak meer dan hij/zij zoekt. Wandelen in de natuur ontspant, maakt het hoofd helder, ontstresst en biedt nieuwe inzichten.

De Kracht van Wandelen is een wandeling voor ouders van een kind met een beperking. Deze wandeling wordt georganiseerd door Stichting MOM. Er wordt gewandeld onder leiding van Mind2Run. De wandeling vindt plaats in het bos van Oranjewoud op donderdagochtend 9 september a.s. en start om 9.30 uur. De toegang is gratis. Ga naar www.momondersteuning.nl voor meer informatie over MOM. Aanmelden & informatie kan ook via info@momondersteuning.nl

