Sneek vandaag even in Hollywoodsferen met de wereldpremière van de Friestalige film ‘Grutte Pier’

SNEEK - Op de sterfdag van Grutte Pier, 28 oktober, ging vanmiddag het 1e deel van de Grutte Pier-trilogie in première in Theater Sneek. Naast de uit Sneek afkomstige regisseur Steven de Jong, kwamen tal van BN ‘ers naar Sneek om de twee uur durende speelfilm over de Friese vrijheidsstrijder te bekijken in het Theater, voor deze gelegenheid omgedoopt tot bioscoop.

Rondom Theater Sneek waren acteurs in middeleeuwse kleding aanwezig die met elkaar in gevecht gingen en vuur spuwden om het feestje rondom de film van Grutte Pier tot een levendige beleving te maken. Voorafgaand aan de film werd door Steven de Jong en de cast bij de Martinikerk een beeld onthuld van de 2 grote laarzen van Grutte Pier. Bij de kerk werden ook bloemen gelegd. Het kunstwerk, dat gemaakt is door de bekende beeldhouwer Hans Jouta uit Ferwert, krijgt later nog een definitieve plek.

De cast van de film kwam met paard en wagen aan bij het theater, waar ze samen met vele genodigden en media over de rode loper hun entree maakten. Via de rode loper zagen we onder andere hoofdrolspelers Milan van Weelden, Elske DeWall, Syb vd Ploeg, Cas Jansen, Carla de Bruine en vele anderen het theater van Sneek betreden.

De boomlange Milan van der Weelden is ons inziens de enige juiste persoon die de rol van de vrijheidsstrijder Grutte Pier voor zijn rekening kon nemen. Een woesteling van het kaliber ruwe bolster, blanke pit met twijfels over goed en kwaad. Zijn liefde voor zijn vrouw, kinderen en Friesland dreef hem tot een jarenlange strijd tegen onder andere de Hollanders. De film is omlijst met prachtige beelden van het Friese landschap en met opnames bij Epemastate in IJsbrechtum, op een steenworp van Sneek. Ook is er een glansrol weggelegd voor de in 2020 overleden acteur Bram van der Vlugt.

Naast ‘onze eigen’ Syb van der Ploeg en Elske de Wall waren nog vele acteurs aanwezig, die een rol in ‘Grutte Pier, leaver dea as slaef‘ voor hun rekening nemen. Na de film nodigde Tim Douwsma de cast op het podium uit. De film ‘Grutte Pier, leaver dea as slaef’ draait vanaf nu in alle bioscopen. Na afloop van de film was er nog een live optreden in de foyer van Carla de Bruine die ook een rol in de film heeft. ‘Skriem om My’ gaat over het verlies van een dierbare en staat op het Grutte Pier-album dat inmiddels op Spotify en YouTube staat.

Milan van Weelden speelt de rol van Pier Gerlofs Donia van Kimswerd. Grutte Pier die uiteindelijk in Sneek is gestorven op 28 oktober 1520. Volgens de overleveringsverhalen ligt Grutte Pier begraven in de Martinikerk in Sneek. Zijn helm wordt bewaard in het gemeentehuis in Sneek en zijn imposante zwaard is te bezichtigen in het Fries Museum van Leeuwarden.

Het Grutte Pierprojekt is een trilogie film/serie/musical/event productie over het leven van vrijheidstrijder ‘Grutte Pier’ (1480-1520). In het jaar 2020 was het 500 jaar geleden dat Grutte Pier het leven liet. Grutte Pier draait vanaf nu in alle bioscopen. Sinds vorig jaar is er ook een Citygame Sneek actief via Sneek.nl/citygames met het thema Grutte Pier.