Ruiter Machinefabriek: “Kan niet, bestaat niet!"

SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor!

“Het werkfestival vinden wij een prima initiatief van VOS om alle inwoners in Súdwest en omgeving een kans te bieden om bij diverse bedrijven te komen kijken. We kunnen onze krachten bundelen en op deze zaterdag veel bezoekers via de media bereiken en verwelkomen. We hopen op veel belangstellenden, van jong tot oud! Liefst mensen die interesse hebben in techniek en meer willen weten van Ruiter Machinefabriek in het bijzonder”, vertelt Erik Ruiter van Ruiter Machinefabriek.

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 18 september?

“Bij Ruiter Machinefabriek hebben we te maken met het ambacht, de hedendaagse technische kennis en allerlei technologische ontwikkelingen. Daarnaast is er een kleine omslag van louter ‘werken met de handen’ naar een mooie mix van kantoormedewerkers en mensen op de werkvloer. Allemaal vakmensen met liefde voor hun werk. Dit willen we graag overbrengen op onze volgende generatie.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Ondanks dat we al heel lang bestaan, gaan we zeker met onze tijd mee. Door alle veranderingen op technisch vlak, zal ons bedrijf zich altijd blijven ontwikkelen. Iedere dag moeten we innoveren. Dit houdt ons scherp en is voor onze medewerkers een geweldige motivatie om de klanten te verrassen met onze technologische oplossingen!”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Fris en fruitig sta ik op en ga met veel plezier naar het werk. Elke keer zijn er weer nieuwe uitdagingen. Er is geen dag gelijk bij Ruiter Machinefabriek!”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Als Sneker ondernemer hebben wij in ons 146-jarig bestaan al veel personeel zien komen. Zowel op technisch vlak als op kantoor. We beseffen goed dat het juiste personeel een belangrijke schakel is voor onze onderneming. We investeren daarom veel tijd in het enthousiasmeren en opleiden van mensen, en jongeren in het bijzonder, voor de techniek. De ontwikkelingen in het creëren van technische oplossingen volgen elkaar snel op.”

Schoenmakersstraat 17 8601 WC Sneek | www.ruitersneek.nl