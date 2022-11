Redevco verkoopt C&A-winkelpand in Sneek

SNEEK- Op de site www.vastgoedmarkt.nl is te lezen dat een particuliere belegger het C&A pand aan de Kruizebroederstraat 89-91 in Sneek van Redevco heeft overgenomen.

Redevco is een van de onderdelen van Cofra, het bedrijf van de familie Brenninkmeijer. Het heeft bijna driehonderd bezittingen onder beheer.

Na de verbouwing van vorig jaar heeft de familie Brenninkmeijer besloten, het pand in Sneek te verkopen. C & A blijft in ieder geval voorlopig gewoon in het pand gevestigd, weten andere bronnen te melden.