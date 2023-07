Problemen voor de watersport door de harde wind

FRYSLAN - In verband met de harde wind wordt de brug Osingahuizen (De Skou) bij Heeg vanaf zondagochtend 11.00 uur niet bediend. Het gaat om de brug over de Wide Wimerts. De provincie kan nog niet aangeven hoe lang de situatie duurt.

Het advies is om de berichtgeving via Scheepvaart Fryslân te volgen, dat kan ook via vaarweginformatie.nl.

Boot op drift op de Hofmar

De brandweerkorpsen van Workum, Koudum en Balk werden zaterdag tegen middernacht opgeroepen voor een ongeluk op het water op de Hofmar, tussen It Heidenskip en De Fluezen. Een boot was daar op drift geraakt.