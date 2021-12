Open brief fan Frou Heabeltsje de Jong: 'Kaarten kope kan dus nou noch even nyt!'

SNEEK- “An alle Snekers, nou is’t wel wat: we magge mar met 2 buren bij mekaar komme om myn jaardachsfeestje foar te bereiden, dus dat wurdt um nyt eind jannewary begin febrewary. Kaarten kope kan dus nou noch even nyt.

Jum hoare su gau mogelek wear fan mij. Ik wêns jum: Gesellege kerstdagen, un goëd úteinde en nyt de moëd ferliëse hoar in ut Nieuwe Jaar! We bliëve oans best doën: ut gaat echt wel deur allemaal!

Harteleke groëten fan Heabeltsje de Jong fan ’e Klip.