Nyck de Vries valt uit tijdens GP Australië en baalt van een pechvol verlopen raceweekend

Na de virtual safetycar-fase in ronde 18 wordt hij gepasseerd door Bottas, waardoor de AlphaTauri-coureur de hekkensluiter is. Hij pakt de Fin wel terug, maar kan niet wegrijden. In ronde 24 klaagt hij al over zijn banden (graining). Niet veel later steekt de AlphaRomeo-coureur hem voorbij en slaat gelijk een gat ten opzichte van de rookie.

Aan zijn rondetijden is te zien dat De Vries worstelt. Het is aannemelijk dat zijn auto beschadigd is bij zijn eerdere touché. In ronde 31 krijgt hij bovendien te horen dat hij het maar moet uitzingen op deze medium-banden.





Zijn engineer vertelt hem: "Het heeft geen zin nu te stoppen." AlphaTauri hoopt de achterstand goed te kunnen maken door te stoppen bij een volgende safetycar.





Het is duidelijk dat de renstal geen vuist kan maken. Ook getuige het optreden van Tsunoda die halverwege de race zorgt voor de DRS-trein, wat inhoudt dat hij lange tijd de snellere Piastri en Ocon rondenlang ophoudt.

Updates

In een poging het gat met de concurrentie te dichten kwam de renstal naar Melbourne met een gemodificeerde vloer en een nieuwe diffuser. "Het lijkt erop dat we iets competitiever zijn, maar het middenveld zit zo dicht bij elkaar dat het allemaal snel weer kan veranderen. "Maar", zo vervolgt hij tegenover Motorsport.com, "er bestaan geen snelle oplossingen. We zullen niet ineens van de vijftiende naar de achtste plaats gaan. Het gaat om alle kleine details die samen het verschil maken."

Weer een herstart

Dat blijkt ook in de race. Op de nieuwe zachte band die hij in ronde 46 aangemeten krijgt, rijdt hij weer competitieve rondetijden. Sterker nog: hij loopt per ronde twee seconden in op Logan Sargeant die als zestiende voor hem rijdt. Met nog vier ronden te gaan, moet er echter opnieuw een safetycar uitrukken omdat Magnussen de muur raakt. De wedstrijdleiding besluit de race opnieuw stil te leggen en te herstarten.