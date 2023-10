Nog ruim voldoende kaarten beschikbaar Europa Cup Friso Sneek

SNEEK - Voor de twee duels van de dames Friso Sneek tegen het Tsjechische PVK Olymp Praha zijn voor beide dagen nog ruimschoots kaarten beschikbaar. De wedstrijden beginnen zowel op dinsdag 10 oktober als woensdag 11 oktober om 20.00 uur in de Sneker Sporthal.

Voor wie het optreden van de dames van Friso Sneek in Europees verband niet wil missen kan kaarten reserveren via de website van de Sneker club via vcsneek.nl.

Gezien de verplichtingen van de Europose volleybalbond wordt de partij op het hele center court gespeeld en is er een speciale Taraflexvloer gelegd. Volleyballiefhebbers die de interland tussen Nederland en Hongarije hebben bijgewoond kennen nog de fantastische ambiance. Dat laatste hoopt de Sneker club ook voor haar eigen dames te bewerkstelligen. Mis deze mooie optredens van Friso Sneek niet en geniet op dinsdag en woensdag van een ouderwets Europa Cup sfeertje. De dames rekenen op uw steun!

Bron: VC Sneek