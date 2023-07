KNVB heeft indeling voetbalcompetities bekend gemaakt

SUDWEST-FRYSLAN - De KNVB heeft vrijdag de competitie-indeling voor het nieuwe amateurvoetbalseizoen bekend gemaakt. Nieuw is dat in de eerste klasse zaterdag- en zondagsclubs tegen elkaar gaan spelen. Voor Sneek levert dat wedstrijden op tussen ONS Sneek en LSC 1890 op. De start van de competitie 2023-2024 is in het weekend van 23 en 24 september. Hieronder de indeling voor de clubs uit Súdwest-Fryslân.