Competitie-indelingen Sneker clubs 2023-2024

SNEEK - De KNVB heeft gisteren de competitie-indelingen voor het seizoen 2023-2024 bekend gemaakt en daarbij zijn ONS Sneek en LSC 1890 ingedeeld in de eerste klasse I, Sneek Wit Zwart in de tweede klasse K, Waterpoort Boys in de derde klasse A. Jong LSC 1890 in de vijfde klasse A en Black Boys in de vijfde klasse B. Behoudens laatstgenoemde Sneker club die in het laatste jaar van zijn bestaan de zondag trouw blijft, en LSC 1890 dat in het kader van het weekendvoetbal ook een aantal keren op de zevende dag in actie zal komen, zullen de andere clubs op zaterdag in actie komen.

Met betrekking tot de speeldag is overigens een discussie gaande, omdat de KNVB clubs die als sinds jaar en dag op zaterdag spelen, wil verplichten om op zondag te spelen, indien de club naar het oordeel van de bond niet om principiële redenen op zaterdag speelt. De voetbalbond lijkt zich daarmee meer en meer te vervreemden van clubs, de spelers en supporters.



ONS Sneek en LSC 1890

De aanhangers van ONS Sneek en LSC 1890 krijgen komend seizoen in de eerste klasse I met veel Friese clubs te maken. Naast de Sneker clubs maken namelijk ook Blauw Wit ’34, Broekster Boys, FC Burgum, Drachtster Boys en Jubbega deel uit van het deelnemersveld. Verder stuiten de oranje- en blauwhemden op Flevo Boys (Emmeloord), Go Ahead Kampen, het eveneens uit Kampen afkomstige KHC, de Drentse clubs Alcides (Meppel_ en d’Olde Veste ’54 (Steenwijk) dat afgelopen seizoen in de beker ONS Sneek elimineerde, en het Groninger SV Marum

Sneek Wit Zwart

Sneek Wit Zwart dat afgelopen seizoen net naast een ticket voor de postnatale strijd om promotie greep, krijgt in de tweede klasse K met een sterk gewijzigd deelnemersveld te maken.. Van de opponenten van vorig seizoen zijn alleen GAVC, Hardegarijp, SC Leovardia, SC Stiens, VVI en Zeerobben over, waarbij in verband met de penaltysoap nog een een vraagteken achter de naam van Hardegarijp staat. Verder bestaat de op één na hoogste districtsklasse uit:





SC Berlikum dat in drie B de titel greep;

SC Bolsward dat het hetzelfde in drie A voor elkaar wist te boksen;

Dronrijp dat kampioen in de derde klasse B van het zondagvoetbal werd en de overstap naar de zaterdag maakte.



Ook Sint Annaparochie maakte die overstap, terwijl de Snekers verder met het Leeuwarder FVC, v.v. Heerenveen en Leeuwarder Zwaluwen drie gedegradeerde clubs ontmoeten.



Waterpoort Boys

​Het deelnemersveld in de derde klasse zorgde aan de Thomas Zandstrastraat niet echt voor verbazing, al gingen de wenkbrauwen van de gele aanhang bij het lezen van de naam SV Oosterwolde wel even omhoog. De samensmelting van De Griffioen en DIO Oosterwolde is toch een beetje een vreemde eend in de bijt in een klasse die verder vooral uit club uit Zuidwesthoek van Friesland. Daaronder de degradanten Balk, SC Joure en Workum alsmede de promovendi IJVC en QVC. Verder stuit de bijna jubilerende club uit Sneek met CVVO, DWP, Heeg, Heerenveense Boys (onder voorbehoud), Nijland en SDS op opponenten waarmee men ook vorig seizoen de degens kruiste.



Jong LSC 1890

Het deelnemersveld in de vijfde klasse bevat met Arum, Bakhuizen, Hielpen, HJSC, Mulier, SV NOK en Woudsend behoorlijk wat vertrouwde gezichten. De eerste nieuwe naam in de vijfde klasse A is die van Blue Boys dat afgelopen seizoen nog op de zondag actief was en in dezelfde klasse als Black Boys uitkwam. De club uit Nij Beets wist degradatie toen echter niet te voorkomen en stapte derhalve als vijfdeklasser over naar de zaterdag. Ook RKO verruilde van speeldag, maar de club uit Rutten koos er voor om die overstap niet horizontaal te maken maar om in de vijfde klasse te beginnen. Op dat niveau komt de ploeg uit de Waterpoortstad verder ook nog het gedegradeerde TOP ’63 en het uit de derde klasse C afkomstige Udiros tegen.



​Black Boys

​Voor Black Boys viel in de finale van de nacompetitie het doek en het laatste jaar van het bestaan voltrekt zich derhalve in de vijfde klasse. Dat betekent dat men dit seizoen - behoudens Nieuweschoot en Tijnje - tal van nieuwe complexen aandoet, al stonden de namen van Aengwirden, FFS, Langweer en Lemmer al eerder in de Sneker routeplanner. Verde ontmoeten de Zwartjes op hun laatste rondreis Blauw Rood ’20 uit Bolsward, SSA Oosterstreek/Zandhuizen en Sport Vereent uit Olderbekoop, waarbij men bij het duel met de club uit Bolsward - en dat is toch wel een pikant detail - op oud Black Boys-spits Dennis Niemarkt stuit.



