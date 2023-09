Kaartverkoop Europa Cup duels Friso Sneek gestart

SNEEK- De kaartverkoop voor de wedstrijden van Friso Sneek tegen het Praagse PVK Olymp in de Sneker sporthal is online gegaan. Belangstellenden kunnen hun kaarten kopen voor 10 en/of 11 oktober via de website van VC Sneek.

Twee Europa Cupduels

De Sneker formatie van Erik Reitsma speelt in de Challenge Cup in eerste ronde tegen PVK Olypm uit Praag. Aangezien de Tsjechen niet over hun eigen accommodatie mogen beschikken worden de twee wedstrijden in Sneek gespeeld. In de Sneker thuishal wordt een speciaal centre court aangelegd en bouwen de Snekers een aparte tribune. Het decor zal menig volleyballiefhebber herinneren aan de opstelling tijdens de succesvol verlopen interland tussen Nederland en Hongarije.

Volleybalgekte

De organisatie heeft ruim 1100 zitplaatsen gereserveerd voor beide dagen. Gezien de verrichtingen van Frisio Sneek en de populariteit van het volleybal in de Waterpoortstad en de regio hopen de organisatoren op een ware toeloop. “Hopelijk kunnen we de volleybalgekte evenaren die er tijdens de play-offs was. Toen konden we de hal wel driemaal vullen. Dat zou andermaal mooi zijn en een geweldige promotie voor het volleybal in zijn totaliteit betekenen, ”zeggen de verantwoordelijken van de speciale Challenge Cupcommissie.

Kaarten via VCSneek.nl

Kaarten zijn dus nu online te bestellen via vcsneek.nl Het is ook mogelijk een passe partout te nemen voor beide wedstrijddagen. Sneek is er klaar voor om iedereen te verwelkomen tijdens dit mooie evenement!

Bron: VC Sneek