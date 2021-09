Hoe beïnvloedt onze moderne cultuur de videogames die we spelen?

De grootste revolutie van de laatste decennia is natuurlijk het internet, dat onze levens volledig heeft omgegooid. Twintig jaar geleden was het hebben van een mobiele telefoons groot nieuws. Vandaag is het bezitten van een smartphone de meest normale zaak van de wereld.

Op vlak van entertainment is er natuurlijk ook veel veranderd dankzij het internet, maar ook de introductie van verschillende andere technologieën. Tegenwoordig heb je de keuze aan een enorm breed scala aan videogames en online spellen om je te entertainen. Waar vroeger de games vaak op een diskette of een CD kwamen, en je ze enkel op je computer kon spelen, kan je nu dankzij het internet kiezen uit miljoenen verschillende opties. Van online partijtjes World of Warcraft of Fortnight, tot flikkerende videoslots spelen - het kan allemaal.

Online games and E-sports

Het internet heeft ons de mogelijkheid gegeven om niet enkel tegen “de computer” te spelen, maar ook online tegen andere spelers. Heel veel spellen hebben deze overstap gemaakt, zoals bijvoorbeeld Warcraft. Vroeger was het een spel dat je op je computer kon spelen, in je eentje. Daarna werd World of Warcraft (WoW) geïntroduceerd, waarbij je in teams online tegen elkaar kon spelen. Dit maakt het spel natuurlijk veel spannender, en levendiger. Je kan ook live met de andere spelers chatten of communiceren. Dit is een goed voorbeeld van het incorporeren van het sociale element in online games, wat ervoor zorgt dat de spelers zich deel van een team voelen.

RPG of Role Play Games, waarin je in de rol van een hoofdfiguur kruipt, zijn absoluut de favoriet online spellen bij het grote publiek. Denk maar aan de wereldberoemde Pokemon animatiefilm, die in honderden verschillende spellen als thema is gebruikt.

In de laatste jaren is er zelfs een hele cultuur ontstaan van E-sports, de sport van het online spelen van games. Competitief gamen dus, kort samengevat. Er zijn hele TV-kanalen te vinden online die zich toewijden aan het streamen van hoe spelers online spellen spelen, zoals FIFA, Warcraft, Fortnight, etc. Daarnaast zijn er ook mensen die er hun baan van maken om professioneel online te spelen, en zo hun eigen kanaal te hebben online waar ze dit op streamen en zo dus geld kunnen verdienen. Wie had zich dit 30 jaar geleden kunnen bedenken toen internet werd gelanceerd?

Problemen van de technologische vooruitgang

Natuurlijk heeft de modernisatie van de wereld op het vlak van entertainment ook zo z’n nadelen. Veel van het entertainment tegenwoordig gebeurt online, of in elk geval met behulp van een scherm. Hierdoor zijn we minder actief, wat niet altijd even positief is. Waar je 20 jaar geleden in het weekend eerder ging kamperen, een fietstochtje doen of met je familie een gezelschapsspel spelen - spelen we nu op een computer-, smartphone- of tabletscherm.

Daarom is het ook extra belangrijk om de sociale factor in ons leven in het oog te houden. Natuurlijk zijn de nieuwste games enorm spannend dankzij de flitsende technologieën die tegenwoordig beschikbaar zijn. Toch is het een goede keuze om soms eens een detox te doen van je schermen, en je af en toe te focussen op de rol van sport of sociale connecties in je leven. Dit hoeft niet altijd even radicaal te gebeuren, je kan ook kleine stapjes ondernemen. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld schermen bannen in het laatste uur voordat je gaat slapen, of het eerste uur als je wakker bent. Deze tijd kan je dan gebruiken om gezellig te ontbijten met je familie, de krant of een boek te lezen of wat ochtend yoga te doen. Je zal zien hoeveel beter je je voelt!