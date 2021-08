De 3 beste RPG games voor beginners

Hierdoor kunnen termen als XP scores, Magic attacks en loot al gauw verwarring veroorzaken. Wanneer je wel van spelletjes houdt, maar nog niet bekend bent in de avontuurlijke wereld van de RPG games, dan is het wel zo fijn als je weet waar je jouw magische weg het best kunt beginnen. Role playing games staan garant voor ontelbare uren speelplezier, waarin jij monsters vangt, de wereld redt of magische krachten verzamelt. Niet zo vreemd dat je helemaal op kan gaan in deze nieuwe wereld, en de meeste mensen direct hooked zijn! Ben jij op zoek naar een goed RPG spel om mee te beginnen? Lees dan verder voor beginner vriendelijke RPG games.



1. Pokémon Omega Ruby/ Alpha Sapphire

Wie kent Pokémon nu niet? Al 30 jaar hebben ze menig kinderhart weten te veroveren en worden er nog steeds nieuwe spellen op de markt gebracht. Op je eigen tempo loop je door het verhaal en train je je Pokémon om sterker te worden. Deze RPG is turn based, waardoor je gewoon de sterkte aanval kunt kiezen voor het beste resultaat. Dit spel kun je spelen op de Nintendo DS, maar ook op andere consoles zoals de Nintendo Wii, Xbox en Playstation 4 is deze tijdloze klassieker te spelen. Dit spel is perfect voor beginners, omdat de gameplay erg toegankelijk is. Met één spel ben je gemakkelijk 40 uur zoet en stap je geleidelijk in de wereld van de role playing games.



2. The Elder Scrolls V, Skyrim.

Een bekende speler op het RPG veld is de reeks van Skyrim. Er zijn al meerdere edities en zelfs een film op het grote doek verschenen, wat deze game zeker op de kaart heeft gezet. Wat de 'The Elder Scrolls V: Skyrim zo leuk maakt, is dat je erg veel vrijheid hebt in het spel. Je gebruikt de magie en wapens die het beste bij jou passen, en past gedurende het spel je personage aan. Als je dan toch met de Skyrim reeks wilt gaan beginnen, dan is deze editie het meest geschikt voor beginners.



3. Borderlands

Ben je al bekend met first person shooters? Dan is Borderlands de perfecte overgang van de FPS naar de RPG’s. Deze game bestaat inmiddels uit 3 delen, die sinds 2009 op de markt zijn. Op een onherbergzame planeet moet je zien te overleven en verbeter je je skills. Je verzamelt de beste loot waardoor je jouw kansen op overleven vergroot. Het fijne van deze game is dat je al gaandeweg leert. Zelfs al heb je nog nooit een role playing game gespeeld, vind je vanzelf je weg in dit spel.

