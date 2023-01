Een nieuwe keuken in huis laten installeren, waar dien je op te letten?

INGEZONDEN - De keuken is een ruimte in een huis of ander gebouw waar voedsel wordt bereid en gekookt.

Vaak is de keuken voorzien van allerlei apparatuur, zoals een fornuis, oven, gootsteen, koelkast en opbergkasten.

De werking en efficiëntie van een keuken kunnen sterk worden beïnvloed door het ontwerp en de indeling ervan. De conventionele werkdriehoek, waarbij het fornuis, de spoelbak en de koelkast in een driehoek zijn geplaatst zodat je er gemakkelijk tussen kunt bewegen, en de kombuisopstelling, met twee parallelle werkbladen met een gang ertussen, zijn twee voorbeelden van typische indelingsalternatieven.

Let niet alleen op de inrichting, ook op het design en de materialen

De in een keuken gekozen materialen kunnen, naast apparatuur en inrichting, van invloed zijn op de esthetiek en het nut ervan. De materialen graniet, kwarts, marmer en keramische tegels worden vaak gebruikt voor vloeren, achterwanden en werkbladen. Kasten zijn er in verschillende stijlen, waaronder conventioneel, modern en rustiek, en kunnen gemaakt zijn van hout, metaal of een mix van materialen.

Over het geheel genomen is de keuken een cruciale ruimte in een huis of bedrijf, en met zorgvuldige planning en ontwerp kan een nuttige en mooie omgeving worden geproduceerd.

Waar op letten bij het installeren van een nieuwe keuken?

Bij het laten plaatsen van een nieuwe keuken in je huis zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Denk na over de indeling van je keuken en het gebruik. Denk na over de manier waarop het verkeer zal verlopen, waar je je meubels en opslag gaat plaatsen, en waar de stopcontacten en leidingen zitten. Denk ook eens na voor een close in boiler 10 liter kopen waarmee je snel over warm water in de keuken beschikt.

Kies materialen die lang meegaan, eenvoudig te onderhouden zijn, en binnen je financiële bereik liggen. Werkbladen, kasten, tegels en vloeren zijn mogelijke keuzes. Kies energiezuinige apparatuur die voldoet aan je eisen voor koken en opbergen. Denk ten opzichte van de rest van de keuken na over de grootte en de plaats van de apparaten.

Zowel functionaliteit als schoonheid hangen af van goede verlichting. Bij de keuze van armaturen moet je rekening houden met de plaatsing van zowel natuurlijke als kunstmatige lichtbronnen. Bepaal een uitgavenlimiet voor je project en houd je daaraan. Zorg ervoor dat je rekening houdt met apparatuur, arbeid en materiaalkosten.

Timing van de installatie

Bedenk wanneer je keukenverbouwing zal plaatsvinden en of het je gewone schema zal verstoren. Plan vooruit als je je keuken moet gebruiken terwijl hij gerenoveerd wordt. Als je er niet zeker van bent om de verbouwing zelf ter hand te nemen, overweeg dan om een professionele keukenontwerper of -bouwer in te huren. Je kunt een nieuwe keuken ontwerpen die aan je eisen voldoet en binnen je prijsklasse valt door op deze elementen te letten.

Voor welk keukenconcept kies je?

Om een open, luchtig gevoel in je huis te creëren, kun je overwegen je keuken open te stellen voor andere kamers. Dit kun je doen door muren weg te halen of door een groot eiland toe te voegen dat de keuken scheidt van de rest van het woongedeelte. En ben je klaar? Dan kun je beginnen met koken! Kies een heerlijk gerecht met eetbare planten uit eigen tuin, leuk én lekker!

Als je een meer eigentijdse uitstraling wilt, denk dan aan strakke lijnen, minimale werkbladen en kasten, en een neutraal kleurenschema. Als je van een meer natuurlijke uitstraling houdt, denk dan aan het gebruik van natuurlijke materialen als steen en baksteen, en houten elementen als spanten, werkbladen en kasten.

Gebruik industriële accenten, zoals zichtbare buizen, metalen kasten en betonnen werkbladen, om je keuken een industrieel-chique uitstraling te geven. Gebruik levendige kasten, tegels of verf om je keuken wat flair te geven.

Conventionele onderdelen, zoals witte kasten, marmeren werkbladen en een boerengootsteen, zijn geschikt als je van een meer traditionele uitstraling houdt.

Duurzame materialen gebruiken

Gebruik materialen die milieuvriendelijk en duurzaam zijn, zoals gerecycled of duurzaam verkregen hout, verf met een laag gehalte aan vluchtige organische stoffen, en energiebesparende apparatuur.

Je kunt een gloednieuw keukenontwerp maken dat zowel nuttig als esthetisch mooi is door rekening te houden met je voorkeuren en eisen.