SNEEK- Online cursus eetbare wilde planten in de winter Bij de winter denk je misschien niet gelijk aan een eetbare wilde planten oogst. Maar met de juiste kennis is het heel goed mogelijk om een heerlijke en gezonde maaltijd bij elkaar te plukken. En te graven, want het zijn juist wortels die in dit jaargetijde veel voedingsstoffen bevatten! Verdiep je in de eetbare planten die volop om je heen groeien en jouw tuin blijkt ineens een voedseltuin te zijn! Op 3 januari start In Het Wilde Weg met de online cursus eetbare wilde planten in de winter.

Omdat de cursus online wordt gegeven via Zoom is deze toegankelijk voor iedereen met internetverbinding. In acht online lessen die plaatsvinden op dinsdagen maak je kennis met eetbare planten die je in de winter kunt vinden. Je blijft echter niet achter de computer zitten. Tijdens huiswerkopdrachten word je uitgedaagd om zelf buiten naar planten te gaan kijken en ze te bestuderen. Waar groeien ze? Hoe zien ze er uit, hoe voelen en ruiken ze? Kun je ze eten? Welke vind je in jouw tuin? Deze opdrachten worden vervolgens in de lessen behandeld.

Daarnaast leer je aan de hand van PowerPoint presentaties, foto’s, filmpjes, online plantenquizzen en enthousiaste verhalen de wondere wereld van het eten uit de natuur kennen. Welke planten en bomen kun je gebruiken in de keuken? Aan welke kenmerken kun je ze herkennen? Hoe onderscheid je ze van andere planten en welke giftige planten zijn er? Welke geneeskrachtige eigenschappen hebben ze?

Ontdek de gezonde en heerlijke planten die volop langs het pad, in het veld, in het bos of in jouw tuin staan. En verwonder je over de rijke smaken en overvloedige oogst uit de natuur. Ook voor de gevorderde wildplukkers komen interessante onderwerpen aan bod. Zo leer je bijvoorbeeld om wortels van wilde planten in te maken.

Tijdens de lessen is daarnaast ruimte voor eigen inbreng, vragen en opmerkingen. Deelname: € 150,00 per persoon voor acht lessen Meer informatie en cursusdata kunt u vinden op de website www.inhetwildeweg.nl