Een derde minder Avondvierdaagse wandelaars dan voor coronapandemie

SNEEK- Vanavond is vanuit de Veemarkthal de Sneker Avondvierdaagse van start gegaan. De organisatie hoopt op het perfecte wandelweer en ze verheugen zich ook op een geweldige opkomst. Perfect wandelweer is het vanavond in ieder geval. De opkomst is minder zonnig. Dat corona invloed heeft gehad op het aantal aanmeldingen is voor voorzitter Johan Reinsma wel duidelijk.

Feestje

“Voor de corona zaten we in Sneek nog op 1900 deelnemers, nu moeten we het met maar liefst 700 minder wandelaars doen. Dat is overigens een landelijke trend”, weet Reinsma.

“Ook het aantal vrijwilligers is minder, maar gelukkig lukt het ons dan toch maar weer om alles voor elkaar te krijgen. Ik weet zeker dat we er met elkaar weer een feestje van zullen maken en dan hopen we volgend jaar weer op het aantal wandelaars te zitten van voor de pandemie”, laat een immer optimistische voorzitter weten.

Reinsma is wel blij dat bijna alle scholen uit Sneek weer meelopen tijdens deze Avondvierdaagse. In Sneek kunnen de deelnemers kiezen tussen de 5 en 10 kilometer afstanden.