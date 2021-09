Spijkerman over haar boek: “Wat dacht jij toen je de titel van dit boek zag? “Ik hoef ook niet gered te worden.” Of dacht je: “Wat heb ik dan aan dit zelfhulpboek?” Je hebt in ieder geval het boek omgedraaid om deze achterflap te lezen.

Het doel van dit boek is dus niet om jou een kant en klaar pakket aan te bieden met een stappenplan om gelukkig te worden, maar een aanmoediging om zelf te gaan nadenken en om zelf op onderzoek uit te gaan naar de drijfveren in je leven, naar het waarom van steeds terugkerende problemen. Ondertussen leg ik je wel het een en ander uit over psychologische thema's en geef ik je mijn spirituele visie op leven en dood aan de hand van mijn eigen levenservaringen en die van mijn cliënten. Covid 19 heeft ons allemaal bezig gehouden in de afgelopen tijd, en nog steeds. Het is in mijn optiek een trigger geweest om ons bewust te worden van hoe we met de aarde, met mensen en vooral hoe we met onszelf omgaan. Ook daarover heb ik geschreven.

Ik wens je veel leesplezier en naar ik hoop inspiratie om te onderzoeken hoe je geworden bent wie je bent en of wie je nu bent nog strookt met hoe je zou willen zijn.”

Over de auteur

Karin Spijkerman (1963) heeft sinds 2006 haar eigen praktijk voor transpersoonlijke therapie en healing. Eerder schreef ze twee spirituele kinderboeken die het gesprek over leven dood tussen volwassenen en kinderen bevorderen. Op haar website verschijnen regelmatig nieuwe columns over psychologie en spiritualiteit.



“Onderzoekt alles en behoudt het goede”.

www.lichtleventherapie.nl

Dit boek gaat je ook niet redden is voor € 21,50 te koop in de boekhandel (in Koudum Boekhandel Muizelaar in de Hoofdstraat) en via webwinkel Boekscout.