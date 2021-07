SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Dinkla Verkeersopleidingen!

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Net zoals voorgaande jaren vinden wij hem geslaagd als jij een stapje dichter bij je nieuwe baan bent. Wij willen je laten zien dat er veel mogelijkheden zijn in opleidingen en ook individueel maatwerk, nascholingen in bijvoorbeeld de stap naar de chauffeurswereld. Prachtig, wanneer jij als bezoekers tevreden het festival kan verlaten. En de positieve sfeer onder alle ondernemers, maar dat zal vast niet ontbreken.

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 18 september?

“Onze grote leswagens en instructeurs staan bij de ingang enthousiast voor je klaar. Wanneer jij naar onze stand komt kunnen wij je een ritje bieden als beginnende chauffeur. Als opleider bieden we je mogelijkheden, genoeg scholingsaanbod, leuke aanbiedingen en onze vacatures! En wat misschien wel het leukste is: de mogelijkheid om een stukje te rijden in een van onze lesvrachtauto’s!”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Het team van Dinkla Verkeersopleidingen staat klaar om mee te denken in mogelijkheden voor bedrijven en kandidaten in het behalen van een rijopleiding en gevarieerde nascholing. Al 35 jaar zijn wij opleider in Zuid West Friesland en is er ruime ervaring in het professioneel en individueel begeleiden van kandidaten de werkmaatschappij in. Wij bieden opleidingen op maat, geven realistische adviezen, denken in oplossingen en geven vertrouwen in het einddoel.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Ik heb een heel afwisselende baan. De ene dag geef ik les en de ander zit ik op kantoor. Zowel het lesgeven, uitdagingen omzetten in lesprogramma’s, als samen met het groeiende team, leuke vlotte en kwalitatief goede opleiding neerzetten en niet te vergeten de contacten met de klanten, geven mij dagelijks een grijns op mijn gezicht en prikkelen mijn ondernemersbrein voor die boost om te denken in oplossingen.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Ik mag graag kandidaten helpen om hun nieuwe uitdaging te realiseren. Laten zien dat er mogelijkheden zijn en enthousiasme overbrengen. Ook voor bedrijven denk ik graag in oplossingen, zoek ik een passend aanbod en geef medewerkers dan juist net dat stukje missende optimalisatie. En eigenlijk zie ik niet snel problemen, mogelijkheden des te meer.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is? Laatste nieuwtje: Wij zijn sinds kort een erkend leerbedrijf geworden. Dit geeft mogelijkheden in het opdoen van werkervaring tijdens jouw opleiding. Ook door de huidige markt is er veel vraag naar goede chauffeurs. Wij denken mee in waarin we kunnen ondersteunen en wat we aanbieden en blijven onze opleidingen optimaliseren. Wij geven je als bezoeker van het Werkfestival alle informatie voor het volgen van de juiste stappen naar bijvoorbeeld beroepschauffeur, maar ook alle andere rijbewijzen die je verder kunnen helpen naar een baan. Wij zijn nog steeds blij met onze uitbreiding en kunnen wij jullie helpen in rijopleidingen van maar liefst 9 categorieën. Nieuwsgierig? Onze informatie ligt voor je klaar. We zijn een rijopleider en daar zullen de wielen blijven rollen ???? kortom wij staan niet graag stil.

Dinkla geeft groenlicht en brengt je graag rijdend op “de” weg voor de drive naar jouw droom job!

Gaaikemastraat 49a 8561 AM Balk | www.Dinkla-Sneek.nl

