Coop Gerritsma heropent als PLUS Gerritsma

Heeg- Vandaag opende Coop Gerritsma aan Koaldijk 17 in Heeg de deuren als PLUS Gerritsma. De supermarkt heeft haar klanten heel veel te bieden. Zoals een ruim en lokaal assortiment met veel verse producten, goed eten én de vertrouwde services en gezichten.

Sinds begin 2022 zijn Coop en PLUS gefuseerd. Een gevolg van de fusie is dat alle Coop-supermarkten gefaseerd worden omgebouwd naar PLUS-winkels. In drie jaar tijd veranderen ruim 300 winkels van kleur: Coop-oranje wordt PLUS-groen. Dit jaar is het de beurt aan de eerste 70 winkels, waaronder vandaag PLUS Gerritsma te Heeg.

Service en vriendelijkheid

De supermarkt is volledig nieuw, maar daarmee verdwijnt het goede van de vertrouwde Coop-winkel niet. PLUS ondernemer Richard Langeland: “Ondanks een ander uiterlijk blijven we de vertrouwde kwaliteit bieden. Het is een nieuwe winkel, maar wel met de bekende gezichten en kwaliteit die onze klanten van de Coop-supermarkt gewend zijn. Bij ons draait het nog steeds om service, tevreden klanten en gastvrijheid. Daarbij zorgen we voor goed eten, voor de buurt en voor elkaar.”

Verse producten en een ruim assortiment

Klanten kunnen elke dag terecht voor verse producten en een ruim assortiment in de nieuwe winkel. Zo biedt de bakkerij verse broden en koeken, ook van de lokale bakker uit Heeg. Ook voor verantwoorde vis en kwaliteitsvlees is de klant bij PLUS Gerritsma aan het juiste adres. Naast een hoofdrol voor verse producten op de groente- en fruitafdeling, vinden klanten ook veel biologische producten en een ruim Fairtrade-assortiment: eerlijke producten voor een eerlijke prijs. Verder mogen klanten rekenen op populaire Laagblijvers: alledaagse producten die elke dag laag geprijsd zijn. Ze zijn te herkennen aan het paarse logo.

PLUS ondernemer Richard Langeland: “Onze klanten hebben aandacht voor goed eten – puur, vers en het liefst uit de buurt. Goed en gezond eten blijft belangrijk. Onze nieuwe supermarkt heeft daarvoor alles in huis.”

Scan&Go en online boodschappen bestellen

Klanten kunnen hun boodschappen online bestellen via PLUS.nl en thuis laten bezorgen of ophalen in de winkel. Op het Scan&Go-plein kunnen klanten desgewenst zelf hun boodschappen scannen en afrekenen. Natuurlijk blijven ook de vertrouwde gezichten achter de kassa de klanten helpen.

Openingsactie

Heel Heeg weet dat de nieuwe PLUS Gerritsma is geopend. Tijdens de feestelijke opening ontvingen de eerste klanten een lotnummer om geweldige prijzen te winnen. Waaronder heerlijke producten uit de nieuwe winkel. Een klant won de hoofdprijs, één minuut gratis winkelen.