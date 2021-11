Bekerwedstrijd Waterpoort Boys - SC Berlikum verplaatst

SNEEK - De wedstrijd tussen Waterpoort Boys en SC Berlikum gaat niet door. Het duel in de eerste ronde van de districtsbeker noord stond voor morgen (zaterdag 13 november) op Sportcentrum Schuttersveld op het programma.

Vanwege een aantal coronabesmettingen binnen de selectie van de Wéé Péé Béé is de wedstrijd geannuleerd. Het duel is inmiddels opnieuw vastgesteld en wordt op dinsdagavond 30 november a.s. ingehaald.

Bron: https://pengel.weebly.com