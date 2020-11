Morgen presentatie van ‘Door de tralies schijnt de zon’, biografie verzetsman Willem Santema

SNEEK- De drukker is klaar, het boek bestaat. Met 208 pagina's, inclusief bronnenlijst en verantwoording, is het volgens schrijver Peter Bak een 'kleine biografie van een imposante man'.

Bak neemt de lezer mee langs Elfstedentochten en op vooroorlogse autoreizen door Europa, verhaalt over verzetsgroepen als Trouw, de Raad van Verzet en Fiat Libertas en komt uit in concentratiekamp Vught, dat de laatste bestemming is voor Willem Santema.

De boekpresentatie van 'Door de tralies schijnt de zon' is aanstaande vrijdag om 16:00 uur te volgen via een livestream: https://www.youtube.com/watch?v=B5d5Aukk69U

Zie voor meer informatie:

https://www.facebook.com/willemsantema

en https://www.bornmeer.nl/.../door-de-tralies-schijnt-de-zon/