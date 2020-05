Waardevol boekje over Tweede Wereldoorlog gepresenteerd: Aldegea 75 jier Frij- Jou it troch!

Oudega (SWF) – Vanmiddag is in de Ankertsjerke van Oudega een bijzonder boekwerkje over de oorlog gepresenteerd: Aldegea 75 jier frij-Jou it troch! Ruurd de Groot, zoon van oud-verzetsman Rinze de Groot, nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van de jeugdige Janniek van der Meulen. Door alle coronamaatregelen werd het een sobere maar oh zo stijlvolle bijeenkomst voor een drietal jonge muzikanten en leden van de Kommisje Aldegea 75 jier Frij. Het boekje wordt huis aan huis verspreid in Oudega.

“Ha de minsken der noch wol ferlet fan, de ferhalen fan doe? It is al sa lang lyn en we ha no wol oare dingen om ús soargen om te meitsjen”, begon Christien Lycklama à Nijeholt haar toespraak. Samen met Fokkelina Dijkstra, Wiepkje Hoekstra, Sicco Hylkema, Durk Rijpma en Sybrigje Wijnia vormde Lycklama à Nijholt de bovengenoemde Kommisje Aldegea 75 jier Frij.

“En no, yn 2020, binne we no sa oars wurden, hjir yn ús doarpen? Ha we leard fan de holocaust? Hoe is it mei ús akseptaasje fan minsken dy’t oars as ús binne? Flechtelingen bygelyks, moslims of gewoane rekreanten út in oar part fan it lân mei in oare miening? Fiele we ús mei harren ferbûn? Soene wy it foar harren opnimme as d’r wer sa’n nasjonalist opstean soe”, zo vroeg Lycklama à Nijeholt luidop af.

Vaarroute

Het 52 pagina’s tellende boekwerkje bevat 15 interviews, 22 gedichten geschreven door kinderen. Maar liefst 224 Oudegaasters vertellen wat vrijheid voor hen betekent. De interviews zijn geschreven door een schrijverscollectief van Ying Media Sneek, die het boekje ook uitgaf. Naast historische foto’s maakte Laura Keizer fraaie portretfoto’s van de geïnterviewden. Ook is een infographic en een routeboek voor de ‘Vaar je vrij’ Route opgenomen. De vaarroute is zeker de moeite waard om de verhalen uit het boekje tot leven te wekken. Voor de kinderen zijn er heel leuke opdrachten aan verbonden en men mo langs de route bijvoorbeeld GPS-caches vinden met antwoorden.

Geen heldenverhalen

Het boekje is niet bedoeld om heldeverhalen op te halen of om de volledige oorlogsgeschiedenis van Oudega opnieuw vast te leggen. “We binne net folledich, dat wie net ús doel. Doel is wol om in byld te skeppen fan wat oarloch docht mei in minske, doe en no. Om it ferhaal troch te jaan. En ús allegearre bewust te meitsjen fan hoe ryk as we hjir binne. Dat we hjirre yn sa’n moai stikje Fryslân, 75 jier letter noch hieltyd yn frijheid libje meie.”

Dat is waardevol om door de te geven. Dat gebeurde vanmiddag met muziek en een door Janniek van der Meulen zelf geschreven vers te zingen.

Foto’s Henk van der Veer