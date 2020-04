Assistent Cambuur trainer Sandor van der Heide is woedend op de KNVB

Sneek-Sportclub Cambuur promoveert niet naar de eredivisie. De Leeuwarders spelen volgend seizoen weer in de eerste divisie. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst van de KNVB en alle clubs in het betaalde voetbal. Gistermiddag genomen. Wij belden vanmorgen met Sneker Sandor van der Heide, assistent-trainer bij Cambuur, en vroegen hem om een reactie.

Waar en hoe hoorde jij het nieuws?

“We waren met de trainersstaf en de directie op de club”, toen we door de KNVB op de hoogte werden gesteld van de beslissing.

Daar ging wel wat aan vooraf

“De laatste drie weken werd SC Cambuur continu door de KNVB ingelicht, hoe de zaken ervoor stonden. Er waren drie scenario’s: Eentje nietig verklaren van de competitie, iets wat de KNVB niet wilde. Tweede optie, twee promoveren en geen degradatie. Er zouden dan 20 ploegen in de eredivisie komen. Derde scenario, twee bovenste ploegen uit de eerste divisie promoveren en de twee onderste ploegen uit de eredivisie degraderen. Er is door de KNVB continu gezegd dat ze voor optie twee of drie zouden gaan. Toen kwam de mededeling van de UEFA dat de Europese tickets verdeeld moesten worden naar de sportieve prestaties. Toen stonden wij nog steeds positief en sterk in het verhaal. Toen kreeg iedere club, donderdagavond 11 uur een mailtje met de mededeling dat alle clubs vrijdagmiddag in een call bijeen werden geroepen met de vraag voor welk scenario zou worden gekozen. Meer stond niet in die mail, geen regeltjes, niks. Toen dachten wij vrijdagmorgen ‘wat is dit foar núver yts’. Nu gaan de andere clubs over ons beslissen. Toen die stemming begon, was meteen duidelijk dat er negen clubs niet mee wilden werken aan die stemming. Zij hebben dan ook geen stem uitgebracht. Punt. Waaronder SC Heerenveen. Dat snap ik wel. Laten we eerlijk zijn, natuurlijk wil ook SC Heerenveen de derby wel terug maar bedrijfsmatig snap ik Heerenveen ook. Cambuur is ook een concurrent in Friesland, met een nieuw stadion. Toen kregen wij om 16.00 uur de uitslag, 16 clubs voor promotie/degradatie, 9 clubs tegen en 9 clubs hebben geen stem uitgebracht. Toen is de KNVB anderhalf uur later teruggekomen in de vergadering, in die call met alle clubs, en die hebben gezegd ‘het is 16 om 9 en de meerderheid is niet groot genoeg’. We besluiten dat er geen promotie/degradatie is. Dat was het verhaal. Toen kwamen de vragen en zijn de KNVB-bestuurders weggelopen.”

Hoe kwam die mededeling bij jou aan?

“Ik snap het niet, ik voel mij ver-schrik-ke-lijk genaaid door een bond waar ik voor werk. Zo voel ik mij. Ik begrijp er geen ene reet van. KNVB-voorzitter Gudde die zegt, Ajax krijgt een champions league- ticket omdat ze bovenaan staan en er is al 77% van de competitie gespeeld. Gudde zegt een minuut erna, we kunnen geen promotie/degradatie regeling toepassen omdat er nog maar 77% van de competitie gespeeld is. Leg het mij alsjeblieft uit! Dit is gewoon corrupt.

Corrupt?

“Ja corrupt. Ik schrijf mij in voor de cursus betaald voetbal, ik kan je nu de uitslag al geven. Schrijf het maar gerust op, het interesseert mij niks. Ik ben eerlijk, ik ga niet zeggen ‘goh wat mag ik zeggen’. Daar heb ik een hekel aan. Maar dat geldt in dat corrupte voetbalwereldje. Ik ben gewoon flink genaaid. Dat is voor de club kut, dat is persoonlijk kut, dat is voor iedereen kut. Deze beslissing valt ook niet uit te leggen. Er is geen uitleg hoe de KNVB het heeft gedaan en tot deze beslissing gekomen zijn. Geen logische uitleg, laat ik het zo zeggen.

Waarom zeg je nu dat deze uitspraken gevolgen voor jou hebben?

“Omdat ik eerlijk zeg hoe ik erover denk. Als ik nu zeg, ‘ik snap de KNVB wel en hun standpunt begrijp ik ook’, dan kan ik je nu al vertellen dat word ik toegelaten op die cursus. Zo gaat het daar in Zeist gewoon.”

De emoties zoeken een uitweg…

“Dat is toch logisch! Wij werken een heel seizoen snoeihard, maar goed dat doet iedereen. Ons beleid bij de club is hartstikke gezond en goed. Wij spelen leuk voetbal en staan terecht bovenaan, elf punten voor. Geen club die ons nog zou inhalen, of we zouden een dip hebben gekregen en de Graafschap zou ons passeren, maar nummer drie zou er nooit meer bijkomen. Wij met een goed beleid worden verneukt, en een club met wanprestatie wordt beloond. Leg het mij uit.”

Waar zit voor jou het onrechtvaardige in de beslissing?

“De manier waarop. Je kunt toch geen stemming organiseren en van tevoren niet tegen de clubs zeggen dat de niet-stemmen naar de minste partij gaan wat voor de KNVB het beste uitkomt. Het is 100% oneerlijk!”

Begrijp je dat SC Heerenveen niet mee wilde stemmen?

“Dat snap ik volledig, het is volledig terecht dat je niet op de stoel van de bestuurder wilt zitten. Daar zul je mij ook nooit over horen. Wel over deze beslissing: 16 om 9! Dan zeggen dat de meerderheid niet duidelijk genoeg is. Want het is niet 80 om 20%. Rot as-je-blieft op!”

Heb je afgelopen nacht kunnen slapen?

“Ja, maar toen ik vanmorgen wakker werd, had ik nog steeds dat gevoel. Ik voel mij zwaar genaaid! Dit is zo oneerlijk.”

Wat zijn de gevolgen van de beslissing voor jou persoonlijk?

“Financieel heel veel. Als je promotie maakt dan krijg je ook meer betaald, dat is in de voetballerij ook zo. En er hangt ook nog eens een bonus aan vast, dat is gewoon heel veel geld. Los daarvan en wat ik veel belangrijker vind is dat wij met een compleet nieuw team zo goed voetbal hebben laten zien en dat dát teniet wordt gedaan.

