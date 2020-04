Ondanks de coronacrisis blijft horecaondernemer Jeroen Broeders optimistisch

Sneek- Horecaondernemer Jeroen Broeders uit Sneek, onder andere eigenaar van Club 1841, Neighbours en De Lachende Koe in de Waterpoortstad. Verder heeft de Broeders nog belangen in een zestal andere horecagelegenheden. Hoe kijkt hij tegen alle coronamaatregelen aan? Gaan er bedrijven van hem misschien failliet? We belden de jonge ondernemer en kregen een lesje in Omdenken!

Heel vervelend

“Het is heel vervelend en de maatregelen die gisteravond zijn afgekondigd daar hadden we meer van gehoopt. Het is allemaal kloten, het zit overal dicht. De bedrijven hebben het nu verschrikkelijk zwaar en dat moet niet te lang duren. Ik vind het wel vroeg dat de regering nu al die maatregelen al neemt, maar het is niet anders. Het wordt allemaal niet beter, je moet strak weer gewoon open kunnen. Zo’n Sneekweek liever wel, maar ja…”, is de eerste reactie van Jeroen Broeders.

Je komt gelaten over Jeroen…

“Ja, dat klopt misschien wel. We zitten er nu al ruim een maand in en het gaat een bak bedrijven en werkgelegenheid kosten. We moeten maar zien wat we overeind houden. Ik heb een scenario tot aan het eind van het jaar gemaakt. Er zullen wellicht een paar verdwijnen en ik hoop dat we de goede zaken overeind houden. Hoe langer deze crisis duurt hoe moeilijker het gaat worden. Simpel zat. Ik verwacht op dit moment dat van de acht zaken er definitief drie op slot gaan. Of er moet heel snel wat gaan veranderen, bijvoorbeeld door overheidssteun. Die nu te kort schiet want we moeten nog steeds en groot gedeelte van de huren en lonen door betalen ondanks andere berichten.”

Broeders put hoop uit berichten dat in Denemarken bijeenkomsten van 500 mensen alweer zijn toegestaan. Ook in Oostenrijk en Zweden gaan volgens de Sneker horecaman de kroegen weer open.

Geen bloedbad

“Als daar geen bloedbad door ontstaat zijn in Nederland de cafés ook weer open, dat weet ik bijna wel zeker. Tot nu toe wordt in Nederland de lijn van de virologen gevolgd. Maar als een viroloog morgen zegt dat hij zich toch heeft verrekend en dat het 10 jaar duurt voordat het gevaar geweken is, dan moeten we een andere koers varen. Volgens mij zijn we al heel dicht bij dat punt. Kijk naar het voetbalen, als we deze lockdown tot het einde van het jaar volhouden, is de helft van de clubs failliet. Als je tot het einde van dit jaar geen open kroegen hebt, geen volle vliegtuigen en geen vakantieoorden waar je terecht kunt dan heb je in 2021 wel een probleem. Je hoeft dan ook geen Sneekweek meer te organiseren, want er zijn geen kroegen en restaurants meer. Zover gaat het dus niet komen.”

De Lachende Koe

Jeroen Broeders ziet ondanks alle coronashit ook zeker perspectieven, helemaal voor De Lachende Koe op het Kleinzand.

“Als je vanaf afgelopen januari kijkt en je ziet vijf jaar vooruit dan denk ik dat deze periode voor De Lachende Koe wel eens gunstig kan uitpakken. De Lachende Koe heeft namelijk een gunstig prijsconcept.

Het heeft ook geen zin om negatief te worden. Ondernemingen die tot voor de corona uitbraak top draaiden hebben de meeste lucht om te overleven. Trouwens nog een voordeel. De laatste maanden was het erg lastig om personeel te krijgen dat zal straks weer gemakkelijker worden. Het hebben van een baan wordt straks weer een gunst in plaats van een keuze…”

Tekst en Foto Henk van der Veer