Definitief geen 85e Sneekweek in 2020

Sneek- De Sneekweek zal dit jaar definitief niet doorgaan door de verlengde landelijke maatregelen tegen het coronavirus. Dat betekent dat er geen zeilwedstrijden op het Sneekermeer en festiviteiten in het centrum georganiseerd worden. De 85e jubileumeditie van de Sneekweek zal een jaar opgeschoven worden.

De organiserende partijen de KWS – Sneek, Ondernemend Sneek, Stichting uit in Sneek en Sneek IsMeer beraden zich nog om in september een weekend te organiseren, waarin cultuur en sport samenkomen. Vanzelfsprekend is dit onder voorbehoud van de ontwikkeling van het virus en de kabinetsmaatregelen, maar dit zou voor ondernemers, inwoners en bezoekers aan Sneek nog een feestelijke afsluiting van het zomerseizoen kunnen bieden.

Voor de reeds geleverde inzet en voorbereidingen door alle vrijwilligers en alle betrokken organisaties willen de organisatoren hun dank uitspreken en wensen iedereen, ondanks alle maatregelen, een mooie en vooral gezonde zomer toe!