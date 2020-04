Wicher Wind van Restaurant ‘Onder de Linden’: We zitten met elkaar in hetzelfde schuitje

Sneek- Wicher Wind plaatste op de facebook-site van Restaurant Onder de Linden een hilarisch filmpje. Wicher in de rol van Koning Willem Alexander, die het volk toespreekt over de komende Koningsdag:https://www.facebook.com/restaurantonderdelinden/videos/

We appten met Wicher en stelden hem de volgende vragen.

Hoe heb jij de afgelopen 4 weken sinds de intelligente lockdown doorgebracht?

“In de tweede week van de lockdown werd ik geveld door een pittige verkoudheid, dit is geen tijd om verkouden te zijn en heeft mijn vrouw Laura 3 weken de honneurs waargenomen, toen waren de rollen ineens omgedraaid! Ik was thuis bij de kinderen en Laura was druk op de Marktstraat. Al lijkt het alsof twee dagen maaltijden verzorgen om af te halen niet zoveel werk is, bleek het tegendeel waar. Het goed verpakken en portioneren is een behoorlijke klus.”

Het is super om te zien dat de wil van het team enorm is, we voelen ons enorm gesteund. Wij werken met niet meer dan twee koks op één moment want de veiligheid staat voorop. Nu mag ik weer! Heerlijk om weer in de Marktstraat te zijn, het is heel fijn om veel bij de kinderen te zijn. Maar ik denk dat ouders kunnen beamen dat het geen makkelijk klusje is om dat grut de hele dag te entertainen. Isabella van 4 en Beerend van 1,5 jaar.”

De ophaal Paasbrunch was een van de activiteiten, hoe is dat gegaan?

“Om met een ludieke actie te komen hebben wij in samenwerking met vier andere ondernemers een prachtige Paasbrunch bedacht, ieder bedrijf deed waar hij goed in is. Heerlijk, wat een positieve energie! Binnen no time zaten we te overleggen wat het maximaal haalbare was omdat de bestellingen direct in groten getale binnen liepen. Laura deed de coördinatie en alles achter de schermen. Tot diep in de nacht bliepte de telefoon en zei ze ‘yes weer één’. Op een gegeven moment was er een stel wat voor hun kinderen op verschillende adressen een tas liet bezorgen om samen via Skype te brunchen. Prachtig!”

Nog meer activiteiten op stapel?

“Nu staat Koningsdag op de stoep en komen we met een Corona quarantaine pakket. Waarbij we nog meer ondernemers betrekken en het beloofd weer een gigantisch succes te worden. Toen ik een gesprek had met De Putkapel stelden ze meteen voor om iets leuks in elkaar te draaien! Bakkerij de Haan, Weduwe Joustra, Sneeker Pypke, Valentijn, Zuivel hoeve en bakkerij Haaksma waren direct enthousiast en zo hoeft men de deur niet uit om er toch een feest van te maken. Wij hopen dat mensen via digitale wegen weer samen gaan komen.”

Wat als de Sneekweek wordt afgelast? Die kans is toch echt heel reëel…

“Laten we wel wezen, dit wordt een verloren jaar. De kans is groot/heel reëel dat deze niet doorgaat. Tenminste…. niet in de traditionele vorm! We gaan bezig om er op gepaste wijze een feest van te maken. Dit mogen we niet zomaar aan onze neus voorbij laten gaan. We hebben veel contact met de ondernemers onderling. De ondernemers die ik spreek zien de toekomst meestal positief, we zitten met z’n allen in hetzelfde schuitje. We willen een stip aan de horizon, een moment om naar toe te werken. De anderhalve meter economie is onhaalbaar in onze branche, maar er zijn wel mogelijkheden waar we kritisch naar moeten kijken. Wij gaan vol energie door en hopen dat we snel weer wat mogen doen. Kiek es naar buiten… een zonnetje, T-shirt aan… en een lege stad. Het blijft onwerkelijk.”

Foto’s Henk van der Veer

