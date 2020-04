Dit filmfragment toont beelden van de aftocht van de Duitsers, door Sneek, op weg naar Groningen. Publiek langs de route wordt zoveel mogelijk op afstand gehouden. Het is een fragment uit een film die vlak na de bevrijding is gemaakt door Antonius Marinus Nauta van Oosterdijk 83.

Bron: Film A.M. Nauta – Fries Filmarchief

Hongerevacué

Wim van der Velde uit Bussum, die als hongerevacué in februari 1945 was ondergebracht bij de familie De Groot in de Kruizebroederstraat, wist zich de terugtocht van de Duitsers nog goed te herinneren.Het gezin van Hotze de Groot woonde aan Kruizebroederstraat 39. De Groot had daar aa de achterzijde, aan de kant van de Prins Hendrikkade, een koemelkerij.

Wim van der Velde vertelt hoe De Groot zijn paard kwijtraakte

“Onze bevrijding in Sneek werd op een nacht met veel lawaai ingeleid. De boer, mijn pleegvader, werd midden in de nacht opgetrommeld om met zijn paard en wagen een groep soldaten naar Lemmer te brengen. Zij hoopten van daar naar Noord Holland over te steken.Halverwege de tocht naar Lemmer kwamen de Tommy’s over en de soldaten vluchten alle kanten op. Mijn pleegvader haakte het paard los, sprong op zijn rug en vluchtte de weilanden in. Hij kwam ’s ochtends natuurlijk zonder wagen weer terug.

Niet zo lang daarna kwamen al deze colonnes met Duitse soldaten terug uit Lemmer, achter bij ons langs over de Prins Hendrikkade, lopend op weg naar Groningen. Links en rechts bewaakt door Engelse soldaten. We hebben uitgekeken of onze wagen er bij zat, maar helaas, hij werd niet terug gevonden.Voor het stadhuis hebben we met de Engelse soldaten onze bevrijding gevierd”

Fototentoonstelling

Door de coronamaatregelen gaat onze tentoonstelling met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op onze oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceren wij deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit onze eigen collectie. Dit doen we in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het het Weest! van Peter van Egmond en die van GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen