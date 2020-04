Fototentoonstelling Bevrijding Sneek online

Sneek- Door de coronamaatregelen gaat de tentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum met bevrijdingsfoto’s van Sneek, niet door. Een aantal mensen hebben echter gereageerd op de oproep om onbekende foto’s in te sturen, en die willen we toch graag laten zien. Daarom publiceert het FSM deze foto’s de komende tijd, samen met foto’s uit haar eigen collectie. De publicatie is in samenwerking met de Facebookpagina Sneek Su Het het Weest, van Peter van Egmond en GrootSneek. Ook daar kunt u deze berichten lezen.

We beginnen vandaag – Sneker Bevrijdingsdag – met het moment waarop de bevrijding van Sneek zich aankondigde met het in brand schieten van de Waag door de zich terugtrekkende Duitse bezetters. Zij wilden voorkomen dat papieren en daar opgeslagen munitie in handen van de geallieerde bevrijders zouden vallen. Deze actie ging gepaard met zware klappen, schrikwekkend gedreun en geknal.

To Hofstra die in de Wijde Noorderhorne woonde, hield een dagboek van de oorlog bij. Zij schrijft:

“Plm. kwart over drie, half vier. Opeens komt er een zware, gepantserde Duitse auto voorbij. Even later fietsende soldaten. Plotseling horen we hevig gedreun. Wij vliegen voor de ramen weg. Daarna een hevig gesis en geknal. In de bijkeuken staan we met jassen aan dodelijk verschrikt bijeen. Er stijgen in de buurt van het stadhuis grote rookwolken op. De Duitsers hebben het Waaggebouw in brand geschoten! Het knalt wel een half uur lang.”

De foto’s tonen de vernielde Waag. Boos, verdrietig en verbaasd bekijken Sneker de ruïne. Terwijl de brokstukken worden opgeruimd, hangt aan het Leeuwenburg de vlag al uit.