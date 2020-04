Bijzondere activiteiten Ielânen

Sneek- Ook in de Ielânen proberen medewerkers en bewoners er in de coronatijd het beste van te maken. Ondanks alle beperkende maatregelen worden er activiteiten georganiseerd. Zo trad de bekende Friese zangeres Griet Wiersma op om het leed te verzachten omdat er momenteel geen bezoekers bij de cliënten mogen komen.

Paaszondag was ook bijzonder, omdat de viering onder ideale weersomstandigheden in de binnentuin van de Ielânen gevierd werd. Leden van Brassband Crescendo uit Workum verleenden muzikale medewerking.

John Snijder

Gisteren op Tweede paasdag werd zanger John Snijder ontvangen in de tuin van de Ielânen. In het kader van “We zingen tegen de eenzaamheid” gaf hij een buiten concert bij de ramen van de afdelingen. Dit initiatief is opgezet door www.vocalcenter.nl. die 150 buitenconcerten voor zorg instellingen realiseren. John is naast tekenaar bij DonkerGroen, Sneek ook zanger en wilde heel graag voor dit doel bij de ‘buren’ komen zingen.

Het was een groot succes en hij heeft ruim 3 uur voor de cliënten gezongen! Er kwamen soms cliënten even buiten kijken en er werd zelfs op gepaste afstand even gedanst. John zong naast oude nummers zoals Het kleine café, De glimlach van een kind, ook liedjes van Elvis Presley, Frank Sinatra, Golden Earring en Queen. Voor elk wat wils want De klok van Arnemuiden galmde ook nog door de tuin. Op de vraag van een cliënt of hij niet even binnen wilde komen om op te warmen en voor een kopje koffie moest John helaas nee zeggen maar hij beloofde haar dat hij graag een keer terugkomt wanneer er weer “minder afstand” tijden aanbreken.