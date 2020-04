‘Nieuwe Buren’, mooie actie in Lemmerweg-West

Sneek- ‘Nieuwe Buren’ is een mooie actie in Lemmerweg-West! Het project Nieuwe Buren is een initiatief van woningcorporatie Accolade en stichting Sociaal Collectief SWF. De gemeente, buurtsportcoach, cultuurcoach, GGD, Elkien en wijkvereniging de Watertoren zijn de partners.

“Sinds vorig jaar zijn we daar aan de slag als Nieuwe Buren. We hebben zes maanden op zes plekken in de wijk gestaan met een pipowagen. Culturele, sportieve, informatieve en ontmoetingsactiviteiten zijn allemaal vanuit de Pipowagen georganiseerd. Met de bedoeling om de wijk te leren kennen”, vertelt Mirjam Krop. “Wat houdt bewoners bezig? Hebben zij vragen, kennen bewoners elkaar, willen zij iets voor de wijk betekenen? Bewoners hebben elkaar beter leren kennen en inmiddels is er veel animo voor wijkavonden waar bewoners samen plannen maken voor de wijk. Nu is het coronatijd en is het lastig om mensen samen te brengen. Om goed contact te houden, hebben we bloemen aan ouderen uitgedeeld.”

Hiervan is een mooi filmpje gemaakt, de link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=UnbjOy7BFwA