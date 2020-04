Lampe Technical Textiles stort zich op nationale ontwikkeling en productie IC-schorten

Sneek-Vanuit de Zorg werd al snel gewezen op het tekort aan beschermingsmiddelen die nodig zijn voor de bestrijding van het corona-virus. Mondkapjes zijn al veel in het nieuws geweest maar ondertussen is de nood ook hoog opgelopen voor de beschermende schorten. Bescherming van verpleegkundigen kan alleen maar goed zijn als het totale pakket aanwezig is inclusief goede mondkapjes, handschoenen, brillen en de beschermende schorten.

Reden voor medische hulpmiddelen leverancier 12WASH (dochteronderneming van SlingCare), gevestigd in het Drentse Nieuw-Buinen, om te zoeken naar mogelijkheden om in Nederland een productie op te starten. Voor de specifieke vochtwerende non woven is de directie van een fabriek in Duitsland bereid gevonden dit per direct en voor onbepaalde tijd in productie te nemen. Vanuit de bestaande relaties werd door Jos Huizinga van 12WASH/SlingCare al snel contact gezocht met Quintus Lampe van Lampe Technical Textiles uit Sneek, beide bedrijven zijn al actief met mondkapjes op de markt.

Lampe had vanaf 13 maart jl. reeds besloten alle zeilen bij te zetten om waar mogelijk te ondersteunen met medische hulpmiddelen, meer specifiek mondkapjes. Hij had daarvoor al veel confectie-capaciteit en -kennis van buiten het eigen bedrijf in de startblokken gekregen. Zo ook Annemiek Koster, eigenaar van de duurzame weverij Enschedetextielstad. Zij had net als 12WASH en Lampe al snel door dat de corona-crisis behoefte heeft aan kennisdragers op het gebied van textiel en de verwerking daarvan. Koster zorgt voor de coördinatie en regie van de productie van de schorten waarvoor door haar nu reeds vier grote confectiebedrijven zijn aangetrokken.

Lampe zorgt voor de materiaallogistiek en 12WASH zorgt ervoor dat de schorten op de plekken komen waar de grootste nood is.(voor contact hierover info@12WASH.com). Het slimme eigen ontwerp is inmiddels vastgesteld door de drie genoemde bedrijven binnen het consortium en met de komst van de eerste 100.000 m2 deze week aan materiaal start de productie komend weekend. De komende 2 weken hoopt het corona-schorten-consortium totaal 70.000 schorten te kunnen produceren met de intentie om hiermee door te gaan met 45.000 per week zolang de vraag er is naar deze Nederlandse productie.