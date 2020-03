Sneek Bezorgt? Hoekstra verzorgt!

Sneek – Hoekstra Sneek biedt hulp aan de Sneker winkeliers in deze roerige tijd. Het Sneker bedrijf stelt gedurende de komende weken elke werkdag twee bezorgauto’s met bezorger ter beschikking aan de actie ‘Sneek Bezorgt’. Bedoeld om de winkeliers van Sneek én de Snekers te steunen in de Corona-crisis.

Als gevolg van het COVID-19 virus kunnen, willen of mogen veel mensen de deur niet uit. Daarom zijn de winkeliers ‘Sneek Bezorgt’ gestart. Zo kunnen Snekers hun bestellingen bij hun vaste Sneker winkels plaatsen, en worden deze thuis bezorgd. Hoekstra biedt nu dus aan deze bezorging voor hun rekening te nemen. Zonder kosten.

“Zo maakt Hoekstra Transport het de Snekers extra aantrekkelijk bij de plaatselijke middenstand te blijven kopen. Ze hebben de hulp juist nu hard nodig. Het bezorgen is gratis, en ze hebben het nog dezelfde avond in huis. Dat lukt je zeker nu vaak niet bij bol.com of Amazon en je helpt elkaar”, aldus Hoekstra.

Sneker winkeliers die gebruik willen maken van deze dienst melden ’s middags hun transportorders bij Hoekstra aan met als omschrijving “Hoekstra Verzorgt”-actie”. Dan worden de bestellingen voor 18.00 uur bij de winkels opgehaald en nog dezelfde dag bezorgd, uiteraard tot aan de voordeur.

“We moeten elkaar in deze tijd helpen waar we kunnen. En we willen er graag zijn voor de Snekers en de winkeliers van Sneek,” aldus Hoekstra. Winkeliers die meer willen weten over deze actie kunnen zich melden bij Hoekstra Sneek.

Het aanbod geldt niet voor de bezorging van verse goederen zoals bloemen of levensmiddelen en uitsluitend voor bezorging in Sneek. Vol is helaas vol.

Sneker winkeliers die belangstelling hebben voor het initiatief kunnen zich melden bij Siemen Osinga van Hoekstra via planning@hoekstrasneek.nl of (0515) 41 21 10 voor een gratis login op www.mijnhoekstra.nl en zo hier hun bezorgorders aanmelden.