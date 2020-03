Papieren GrootSneek komt naar u toe!

Sneek- De papieren editie van GrootSneek komt naar u toe! De bezorging is op dit moment bezig. Uitgever Ying Mellema is samen met medewerkers Thijs Buma en Henjo van der Klok zijn op deze zonnige dag druk in de weer om ons blad rond te brengen. “Het is hartstikke mooi werk om te doen en we worden overal op gepaste afstand hartelijk ontvangen. Een keertje extra wuiven en zwaaien bij mensen die aan huis gebonden zijn, doen we er gratis bij”, aldus Ying Mellema.

Mocht u de krant morgen nog niet ontvangen hebben, bel met ons kantoor, dan gaan wij proberen om het alsnog voor elkaar te maken. De krant is morgen ook weer te verkrijgen bij o.a. de Jumbo, Albert Heijn en Poiesz Supermarkten.

Elke dag komen wij overigens ook met veel nieuws op onze website. De afgelopen dagen is het aantal bezoekers gigantisch gestegen. Wij zijn er blij mee!!

De GrootSneek-krant is trouwens nu al online te lezen.