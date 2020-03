Dringende oproep Antonius Ziekenhuis Sneek: Wie kan ons helpen aan FFP2 maskers?

Sneek- “We hebben dringende FFP2- maskers hebben we dringend nodig bij de behandeling van patiënten met corona, of met een verdenking op besmetting met het coronavirus. We zijn heel blij met de andere maskers, die we via verschillende kanalen aangeboden hebben gekregen. Dat helpt ons enorm. Van de FFP2-maskers, die we ook nodig hebben, hebben er tot nu toe echter onvoldoende”, aldus de medewerkers van het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

De maskers worden over enige tijd wel weer geleverd, maar voor de zeer korte termijn doet het personeel hierbij een dringende oproep aan iedereen in ons netwerk die FFP2-maskers heeft. Hebt u deze maskers op voorraad, geeft u dit dan aan ons door via inkoop@antoniuszorggroep.nl.

Reactie Quintus Lampe

Algemeen directeur Quintus Lampe, van Confectiebedrijf Lampe Technical Textiles uit Sneek, zegt het volgende: ”Wij wil graag meewerken om aan de acute vraag te voldoen. De zorg is ook onze zorg. Wij willen maskers en mondkapjes ontwikkelen die her te gebruiken zijn en lokaal met duurzame materialen worden geproduceerd. Niet alleen voor nu, tijdens de crisis rond het coronavirus, maar ook voor de toekomst.”

Bovenstaande foto’s Confectiebedrijf Lampe Technical Textiles exclusief GrootSneek

Oproep van het Antonius personeel graag delen!