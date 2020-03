Gevolgen coronavirus voor de activiteiten Sneek 75 jaar vrij!

Sneek-Het bestuur van de stichting “Sneek 75 jaar vrij” heeft besloten om de in Sneek en omstreken door hen geplande activiteiten in de periode van 15 april t/m 5 mei 2020 niet door te laten gaan. Dit in lijn met de richtlijnen en voorschriften van het RIVM en de overheid. Het scenario dat het RIVM en de overheid nu volgt is beheersing van het virus. Dat betekent dat niet allen de komende weken beperkingen zullen gelden, maar dat wij als bestuur verwachten dat die maatregelen langer zullen gaan duren.

Dat is de reden dat het bestuur het niet verantwoord vindt om de activiteiten, waar in de voorbereidingen al meer dan een jaar aan is gewerkt, door te laten gaan.

“Sneek 75 jaar vrij” spreekt niet per definitie van een afgelasting van alle activiteiten en voorstellingen. De stichting beraadt zich, in afwachting van de ontwikkelingen, op de mogelijkheden. Zodra het bestuur van de stichting “Sneek 75 jaar vrij” meer zicht heeft op die ontwikkelingen zullen wij hierover de Sneker bevolking nader informeren. Zolang die duidelijkheid er nog niet is, verzoeken we u alle entreebewijzen goed te bewaren.Op een nader moment informeren we u hoe we daar als stichting mee om zullen gaan.

De teruggave van tickets tegen vergoeding van de gedane betaling (rekening houdend met servicekosten) behoort dan zeker tot de mogelijkheden.

Voor nader informatie kunt u terecht bij:

info@Sneek75jaar vrij.nl of op de website:Sneek75jaarvrij.nl

.