Restaurants delen gratis versproducten uit

Sneek-Grand Café-Restaurant De Walrus en Het Proeflokaal in Sneek deelden vanmorgen verschillende versproducten uit, zoals komkommers, eieren en sinaasappels aan mensen met een smalle beurs. Kok Gertjan Feenstra van De Walrus noemde het nieuws dat horecabedrijven hun deuren voor minimaal drie weken moeten sluiten ‘dramatisch’. Ook bij De Walrus is er een voorraad van producten die een beperkte duur hebben en daarom nu gratis worden weggegeven.

“Het is een strop voor onze branche, maar om nieuw kisten sinaasappels zomaar weg te gooien leek ons geen goed idee. We hebben vanmorgen de Voedselbank in Sneek gebeld of zij ook belangstelling hadden, maar zij leveren vrijdag pas weer af. Jammer, maar het is niet anders en daarom doen we het op deze manier”, zei een enigszins bedrukte kok van De Walrus.

Voorzitter Tom Metz van de Voedselbank reageerde dat er voor zijn instelling strenge regels gelden en dat alleen houdbare producten in ontvangst genomen mogen worden. “Hoe goed de bedoelingen ook zijn. Diepvriesproducten die wij bijvoorbeeld aangeboden krijgen kunnen we wel innemen en daar zijn we ook heel blij mee. Ook van onze kant sterkte voor de getroffen horecaondernemers”, aldus de oud-wethouder van Sneek.

Foto Henk van der Veer