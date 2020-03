Ook in het Witte Kerkje van Sneek geen dienst, wel korte overdenking via video

Sneek- Net als in andere kerken, is er ook geen dienst in het Witte Kerkje van Sneek. Het kerkgenootschap, een samenwerkingsverband tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), gaat net als veel andere geloofsgemeenschappen innovatief met de coronacrisis om.

“Met vereende krachten is er toch een korte overdenking voor deze zondag 15 maart 2020 gemaakt. Deze hebben we voor u in videovorm vastgelegd op de vertrouwde locatie. Onderstaand vindt u de link naar de video. Deel hem daar waar nodig. De link komt naast deze mail ook via de Scipio App beschikbaar.”

“Daarnaast hebben we het als beamteam mogelijk kunnen maken om vanaf 09:30 uur (gewone kerktijd) de overdenking live te beluisteren en te bekijken is via de kerkomroep. Het live luisteren en kijken doet u via: kerktelefoon, Scipio app (via Live luisteren/kijken) of via onderstaande link. Naast onze eigen inspanning is er uiteraard ook voldoende andere (media)keus om uw zondag met Gods woord te vullen. Youtube link naar video: https://youtu.be/4y-sEKIk11Y Live luisteren en kijken: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10236”, zo laten Tjerk Jelgerhuis en Henk Siegers namens de kerkenraad en het beamteam de gemeenteleden weten.

Foto’s Henk van der Veer