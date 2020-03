Hoogste punt IKC Mienskipsskoale De Legeaën Sibrandabuorren

Sibrandabuorren- Met het hijsen van de Palludaravlag, door de heer Joop Fortuin, voorzitter van het college van bestuur van Palludara, werd vanmiddag aandacht besteed dat het hoogste punt van de nieuwbouw van de IKC Mienskipsskoalle De Legegeaën in Sibrandabuorren bereikt is.

Op 19 september ging de eerste paal op de nieuwe locatie de grond in. Bouwbedrijf Van der Meer uit Sneek en installateur Damsma Installatietechniek uit Driezum zijn drukdoende om het gebouw, bestemd voor circa 110 leerlingen te realiseren. In het nieuwe IKC naast It Mingeltsje in Sibrandabuorren worden onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd. Kinderen van 0 tot 12 jaar gaan er leren, spelen en ontmoeten.

Bijzonder moment

“It is in bysûnder momint omdat it foar elkenien yn de mienskip sichtber is dat we mear as oer de helte fan de nijbou binne. We kinne nei de simmerfakânsje oer nei it nije skoalle. Dizze foarsjenning is net allinne foar de skoalle, mar foar de hiele mienskip. It is in sichtber gebou om sjen te litten oan de minsken wat je as mienskip berikke kinst. At wij foar it gebou stean, kinst ek sjen hoe iepen it is. It is transparant en ljocht, mar it jout ek in trochsicht rjochting it doarp. De wize wêrop’t de bern hjir oankomme jout al daliks sicht troch it hiele gebou hinne”, aldus Fortuin.

Foto’s Henk van der Veer