Sneek- Allemaal blijde gezichten in de Van Anholt Dessaustraat in het Sperkhem. Daar kwam Gaston Starreveld vanmiddag langs met de Straatprijs van de Nationale Postcode Loterij.

Gaston Starreveld, in z’n bekende rode jas, reikte cheques uit van € 25.000, waarbij één gezin het bedrag met 4 mocht vermenigvuldigen omdat het in het bezit was van een kwartet loten! Deze gelukkigen kregen ook nog eens een BMW cadeau!

Foto: Nel Schouwstra