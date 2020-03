C&A Sneek in prachtig nieuw-oud jasje

Sneek- De eerste commentaren van de Snekers die vandaag langs het C&A-pand aan de Kruizebroederstraat 89-91 liepen waren stuk voor stuk lovend: “Ik weet nyt eens mear hoe’t ut der froeger útsach, mar dit kon wel minder!”

Prachtig dus! Dat vindt ook filiaalmanager Betty Overwijk uit Drachten. “De hele gevel is eruit geweest, vanaf half januari. Vandaag was dan het moment dat de houten schotten weg konden en de gerenoveerde gevel voor het grote publiek zichtbaar werd. Wat vooral opvalt is de grootte van de etalageramen. Tot voor kort waren die namelijk veel ‘lager’, doordat er ook een aluminium luifel voor zat. Er zaten ook vier deuren in de oude gevel, dat is nu een geworden. Op oude foto’s is nog te zien dat er een nisje bij de ingang was, met links en rechts een etalage.”

Aan een verbouwing toe

“Filiaal Sneek was ook wel aan een verbouwing toe”, weet Overwijk. “De eigenaar van het pand, Redevco, vond overigens dat de gevel niet meer van deze tijd was en aan vernieuwing toe was. De officiële heropening van het pand is op 19 maart. Al is de winkel nooit dicht geweest tijdens de verbouwing. Dat de eerste commentaren lovend zijn, is fijn. Het is allemaal wel nauwlettend in de gaten gehouden hoor. Snekers zijn erg betrokken met de verbouwing!”

Penanten

Het hele bouwproject is uitgevoerd door firma De Jong uit Oosterwolde. “Naast de grote ramen zijn ook de penanten, het metselwerk naast en tussen de ramen en deurkozijnen, opvallend. In die penaten zit staal in van oudsher, waar een nieuwe muur omheen is gezet”, vertelt een werknemer van het bedrijf uit Oosterwolde.

Foto’s Henk van der Veer