Beachclub Sneek opent donderdag 12 maart haar deuren

Sneek- Donderdag 12 maart is het zover, de opening van Beachclub Sneek aan het Sneekermeer in het voormalig Paviljoen. Een prachtige plek aan het water waar men kan lunchen, diner en borrelen; zowel binnen als buiten op de meterslange vlonders. Een stoer ofwel ‘’raw’’ gevoel is wat je in het interieur terugziet. Een ruige look, maar toch strak en elegant.

Met een prachtige open keuken, een lange bar én, niet te vergeten, een jacuzzi op het terras is het er heerlijk vertoeven! Wij hopen dat eenieder die bij ons langskomt naar huis gaat met het gevoel alsof ze een mini-vakantie hebben gehad!