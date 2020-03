Sneek- Fotograaf Ankie Rusticus was vanmiddag in het Wilhelminapark van Sneek en zoals altijd met haar camera in de aanslag. “Het wordt voorjaar, kijk die prachtige bloesem nu eens”, mailde Ankie enthousiast.

Ook het overvloedige hemelwater was in het ruim 100 jaar oude Sneker stadspark te zien.

Foto’s Ankie Rusticus