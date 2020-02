Cd-presentatie Jan Booi: Ze blijft maar draaien!

Sneek- Het leek of het hele kamp uit Sneek gisteravond was uitgelopen om de cd-presentatie Ze blijft maar draaien van Jan Booi (als ONS-voetballer bekend als Jantje Dommerholt) mee te maken. Maar ook talrijke burgers, van heinde en ver, hadden de moeite genomen om aanwezig te zijn in Surinaams Eetcafé Ken aan de Graaf Adolfstraat waar de overhandiging plaats vond.

Hoogtepunt van de avond was toch wel dat Jantje op het minipodium, met naast zich zijn beide oma’s, een donderend applaus in ontvangst nam van een laaiend enthousiast publiek. En ze bleef maar draaien, de volumeknoppen helemaal open! Een ongecompliceerd lekker Nederlandstalig muziekfeestje, waarbij talrijke artiesten optraden om er een meezingfestijn van te maken: Jan van Est, Romano van der Linde, Roel en Anno Britting, Martin de Jager, Ricky Genot, Robert Pater en Marco Bakker.

Diverse mensen kregen een ingelijst schijfje overhandigd door Jan z’n vader, As Booi, en ze waren er stuk voor stuk enorm blij mee. Ooms, en tantes, neefjes en nichtjes allemaal apetrots op hun eigen grote kleine neef. Na het openbaar worden van het nummer is het ondertussen al duizenden keren beluisterd en geliked.

En opa Jan Dommerholt? Die glom gisteravond van trots, dat zijn kleinkind de sterren van de hemel zong. Ondertussen verkocht oma Aaf het cd’tje van haar kleinkind, in de ene hand een doos met schijfjes, in de andere een viskommetje met de eurobriefjes van vijf: Handel is handel!

Terwijl oma voor de omzet zorgde, liep haar kleinzoon door de zaal, kusje hier kusje daar, voor iedereen een praatje: “Als je uit de grond van je hart zingt is het altijd goed. Ik houd van het oudere levenslied en smartlappen. Mensen blij maken en een gezellig feestje vieren, dat wil ik met mijn zingen doen. En natuurlijk een beetje geld verdienen. Maar ik blijf wie ik ben!”

Tekst en foto’s Henk van der Veer